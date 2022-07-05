Лучший защитник Серии А сделал выбор между «Интером», «Челси» и «Тоттенхэмом»

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер хотел бы продолжить карьеру в «Интере».

Как стало известно ещё весной, «нерадзурри» достигли принципиальной договорённости с 25-летним оборонцем, но пока так и не смогли согласовать сумму трансфера с «Торино». Переговоры по Бремеру будут возобновлены в случае ухода в «ПСЖ» Милана Шкриньяра. Согласно сведениям Calciomercato, бразилец уже сообщил руководству «Интера» о своём намерении переехать в Милан, а не в Лондон, где на игрока претендуют «Челси» и «Тоттенхэм».

Глейсон Бремер провёл 33 матча в прошедшем розыгрыше Серии А, отметившись тремя голами и удостоившись звания лучшего защитника чемпионата.