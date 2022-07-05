«Челси» к концу недели хочет оформить трансфер центрального защитника

Лондонский «Челси» работает над тем, чтобы к концу недели подписать центрального защитника. Клуб будет стараться подписать к этому времени одну из двух трансферных целей – Натана Аке из «Манчестер Сити» или Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

Легче всего в данный момент «Челси» будет заполучить Аке, который является воспитанником лондонского клуба. Согласно информации от источника, «синие» находятся в продвинутых переговорах с «Манчестер Сити» по возвращению защитника. Что касается де Лихта, за нидерландца сейчас идёт борьба между «Челси», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».