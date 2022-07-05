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У «Челси» есть устная договорённость по трансферу перспективного голкипера из США

05 Июля 2022 • 10:05 Комментировать

У лондонского «Челси» есть договорённость с «Чикаго Файр» по трансферу голкипера Габриэля Слонины, но трансфер может сорваться. Дело в том, что кандидатуру Слонины активно продвигал Петр Чех, который совсем недавно покинул должность технического директора «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Слонина также являлся трансферной целью мадридского «Реала», но «сливочные» отказались платить за игрока 10 миллионов евро. «Челси», в свою очередь, интересовался футболистом ещё с января, но теперь сделка находится под угрозой срыва, хотя ожидалось, что американец станет первым летним трансфером «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Чикаго Файр Габриэль Слонина
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