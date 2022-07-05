Назван клуб, который Гвардиола может возглавить после «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может в будущем перебраться в итальянский чемпионат. Об этом рассказал директор английского клуба Ферран Сориано во время пресс-конференции, посвященной покупке City Group клуба «Палермо».

«Хосеп интересовался, насколько тепло в Палермо. Не исключаю, что в будущем он поработает здесь. Гвардиола хорошо разбирается в итальянском футболе», - передает слова функционера портал Goal.com.

Испанский специалист занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Срок действующего контракта Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до конца сезона-2022/2023.