Неожиданный поворот: Роналду может шокировать фанатов выбором нового клуба

Этим летом может состояться очень неожиданный трансфер. Нападающий Криштиану Роналду, заявивший о намерении уйти из «Манчестер Юнайтед», находится в сфере интересов каталонской «Барселоны».

По информации журналистов AS, агент 37-летнего бомбардира Жорже Мендеш провел встречу с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой, на которой они обсудили потенциальный трансфер звездного футболиста.

Источник отмечает, что «Барса» проявляла интерес к КриРо еще летом прошлого года, однако тогда не смогла его подписать из-за финансового кризиса.

Роналду на днях заявил, что хочет покинуть «МЮ» этим летом. Игрок остался крайне недоволен пассивной работой клуба на трансферном рынке.

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