Будущее Криштиану Роналду является туманным. Согласно данным СМИ, португалец выразил желание покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку сезон без Лиги чемпионов его не устраивает. В стане «красных дьяволов» хотели бы сохранить Роналду на будущий футбольный год, но в клубе прекрасно понимают, что удерживать звёздного игрока силой является не лучшей идеей. По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед» готов пойти на продажу Криштиану с одним условием – португалец должен перейти в зарубежный клуб. «Красные дьяволы» не хотят усиливать конкурентов, поэтому вариант с «Челси» кажется не особенно реалистичным.