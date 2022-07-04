Нападающий «Челси» попал в сферу интересов «Эвертона» и «Вест Хэма»

«Эвертон» и «Вест Хэм» подтвердили интерес к нападающему «Челси» Армандо Броя.

Оба клуба вышли на переговоры с футболистом по поводу трансферного перехода в летнее межсезонье, сообщают английские СМИ. Ожидается, что сумма сделки составит 35 миллионов евро. Тем не менее, главный тренер «Челси» Томас Тухель, после ухода из команды Ромелу Лукаку, намерен сначала проверить Брою в играх предсезонки.

Прошедший сезон албанский нападающий провел на правах аренды в «Саутгемптоне». В 32 матчах АПЛ он забил 6 голов.