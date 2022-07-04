«Ницца» опровергла слухи о назначении Ходжсона на роль главного тренера

Бывший наставник сборной Англии Рой Ходжсон на прошлой неделе был замечен на тренировочной базе «Ниццы». Это событие вызвало массу слухов о том, что англичанин претендует на пост главного тренера французского клуба.

«Появление Ходжсона не имеет никакого отношения к клубу. Он друг Дэйва Брейлсфорда, одного из совладельцев клуба. Просто пришел посмотреть на тренировку», - сказал президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер в интервью L’Équipe.

Ранее сообщалось, что в летнее межсезонье «Ниццу» покинет главный тренер Кристоф Галтье, который возглавит «ПСЖ».