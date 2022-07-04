Как и год назад, Криштиану Роналду ищет себе новый клуб. Португалец хочет оставить «Манчестер Юнайтед» из-за непопадания команды в Лигу чемпионов. Прошлым летом Роналду в поисках пути из «Ювентуса» контактировал с представителями «Реала» по поводу возможного возвращения. В Мадриде тогда закрыли дверь перед Роналду, приняв решение двигаться вперёд. Позиция «Реала» с тех пор не изменилась – «сливочные» не станут бороться за Криштиану в текущее трансферное окно, пишет Marca.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в наступающем сезоне будет представлять Англию в Лиге Европы.