Филлипс о переходе в «Манчестер Сити»: «Моя бабушка гордилась бы мной»

Новичок «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс в интервью журналистам объяснил одну из причин перехода в новый клуб.

«Я хочу сделать себе имя и вызывать чувство гордости у своих родных. Бабушка Вэл была бы счастлива. С самого первого дня она всегда говорила мне следовать своим мечтам — и именно поэтому я пришел в этот клуб», - сказал Филлипс английским СМИ.

Бабушка Филлипса известна по роли в документальном сериале «Верните нас домой», который рассказывает о становлении «Лидса» под управлением Марсело Бьелсы. Она умерла в 2021 году.

Ранее было официально объявлено, что Филлипс покинул «Лидс» и стал игроком «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, отдав 1 результативную передачу.