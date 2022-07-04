Лондонский клуб назначил Хики медосмотр

Защитник «Болоньи» Аарон Хики уже на этой неделе вылетит в Англию, чтобы подписать контракт со своим новым клубом. По данным от журналиста Фабрицио Романо, шотландец уже совсем скоро станет игроком «Брентфорда».

Трансфер молодого таланта должен обойтись «пчёлам» в 22 миллиона евро, о чём команда ранее договорилась с итальянскими коллегами. Напомним, что долгое время Хики находился на радаре у «Наполи» и лондонского «Арсенала».

Хики в прошлом сезоне стал одним из главных открытий итальянской Серии А. За весь розыгрыш турнира защитник отметился 5 голами и одной результативной передачей.