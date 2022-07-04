«Челси» и «Тоттенхэм» готовы обойти «Барселону» в борьбе за Рафинью

Лондонские «Челси» и «Тоттенхэм» готовы предложить «Лидсу» 75 миллионов евро за вингера Рафинью Диаса, сообщает испанский журналист Альфредо Мартинес.

Футболистом также активно интересуется «Барселона», которая попросила Рафинью пока не принимать решение о переходе в другой клуб.

Каталонцам, прежде чем подписать бразильского вингера, необходимо решить несколько вопросов с собственными высокооплачиваемыми игроками. Ситуацией могут воспользоваться «Челси» и «Тоттенхэм», которые готовы надавить на «Лидс» суммой в 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рафинья провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.