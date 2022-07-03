Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» об уходе, о чём накануне рассказали авторитетные британские СМИ. Португалец хочет играть в Лиге чемпионов, плюс он якобы недоволен работой «красных дьяволов» на трансферном рынке. Между тем, «МЮ» не готов идти навстречу Роналду – в клубе готовы к жёстким переговорам со звёздным форвардом, о чём в воскресенье вечером пишет The Telegraph.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» пугает перспектива остаться без статусного нападающего перед предсезонным турне. Манкунианцы не имеют преемника для Роналду, плюс они не стали до конца бороться за Дарвина Нуньеса, оказавшегося в итоге в «Ливерпуле». Учитывая все эти факторы, «красные дьяволы» вряд ли согласятся дать зелёный свет Роналду.

В понедельник Криштиану Роналду должен вернуться из отпуска. В этот день может стать понятно, насколько сильно португалец хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».