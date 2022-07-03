Карвалью эмоционально отреагировал на переход в «Ливерпуль»

Полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью официально стал игроком «Ливерпуля». Футболист не стал сдерживать свои эмоции и высказался в интервью пресс-службе клуба.

«Это прекрасное чувство – находиться здесь, в одном из самых больших и титулованных клубов мира. Что и говорить, я просто счастлив. Не могу дождаться начала работы с командой», - говорит футболист.

«Когда к тебе проявляет интерес такой клуб, как «Ливерпуль», у тебя в голове возникает мысль о том, как бы поскорее стать частью большой команды. Надеюсь, я смогу добиться успехов в клубе и принесу пользу «Ливерпулю», - говорить игрок.

По сведениям портала Transfermarkt, сделка по футболисту обошлась «Ливерпулю» почти в шесть миллионов евро. Рыночная стоимость португальца оценивается в 12 миллионов евро.