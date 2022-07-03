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«Фулхэм» договорился с лиссабонским «Спортингом» о подписании Палиньи

03 Июля 2022 • 13:30 Комментировать

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» продолжит карьеру в «Фулхэме». SkySports сообщает, что английский клуб заплатит за футболиста сумму в 23 миллиона евро.

Ожидается, что сделка состоится быстро, ведь 26-летний футболист станет первым летним приобретением для команды Марко Силвы.

Ранее британская пресса сообщала о том, что «дачники» хотят подписать вингера донецкого «Шахтера» Манора Соломона, стоимость которого оценивается в 8.5 миллионов евро.

Кроме того, «Фулхэм» ищет правого защитника, и в качестве альтернативного варианта рассматривает футболиста «Вольфсбурга» Кевина Мбабу. Правда, стороны пока не могут договориться о трансфере.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Апл Палинья
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