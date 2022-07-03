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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко может сменить «Манчестер Сити» на итальянский гранд

03 Июля 2022 • 08:21 Комментировать

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» этим летом. Такая информация появилась на страницах издания Calciomercato.

Согласно сведениям источника, подписать футболиста может туринский «Ювентус». «Горожане» планируют включить Зинченко в сделку по переходу голландского защитника Маттайса де Лихта, которого хочет видеть на «Этихаде» главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Украинец защищает цвета «Манчестер Сити» с 2016 года, он перебрался на Туманный Альбион из «Уфы». Действующее трудовое соглашение Александра с английским грандом рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Александр Зинченко
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