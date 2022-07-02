«Барселона» продолжает работать над усилением состава. Каталонцы давно проявляют интерес к Маркосу Алонсо, и им удалось продвинуться в переговорах по этому футболисту. По данным испанского Sport, сделка может быть оформлена на следующий неделе – «Барселона» и «Челси» близки к соглашению.

31-летний Маркос Алонсо выступает за «Челси» с сезона 2016/2017. Действующий контракт испанца рассчитан ещё на один год.

Стоит отметить, что Маркос Алонсо является воспитанником мадридского «Реала». При этом за первую команду «сливочных» футболист сыграл лишь однажды.