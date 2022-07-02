«МЮ» видит в Мартинесе центрального защитника, а не хавбека

«Манчестер Юнайтед» имеет чёткие планы на Лисандро Мартинеса, которого в данный момент пытается приобрести у амстердамского «Аякса». Согласно информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «красные дьяволы» видят хотят использовать футболиста на позиции центрального защитника.

Напомним, что Мартинес также способен отыграть и в центре полузащиты, где как раз выступает в сборной Аргентины и периодически в амстердамском «Аяксе». Что касается «Арсенала», главный тренер «канониров» Микель Артета хочет видеть игрока на позиции центрального полузащитника.

Сам игрок просит у «Аякса» отпустить его в АПЛ, но пока не решился, в какой именно клуб хочет перейти.