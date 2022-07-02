Деку пожертвовал бонусом от «Челси» ради трансфера Рафиньи в «Барселону»

Деку, агент полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса, в случае перехода своего клиента в «Челси» мог получить от лондонского клуба солидный бонус. Согласно информации от журналиста Низара Кинселлы, бывший игрок «синих» мог получить от клуба больший бонус, чем тот, который ему будет положен в случае перехода Рафиньи в «Барселону».

Напомним, что «Барселона» в данный момент пытается договориться с «Лидсом» о трансфере Рафиньи. Сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Каталонии, нежели в «Челси».

Ранее «Челси» согласовал с «Лидсом» трансфер Рафиньи за 70 миллионов евро, но сам игрок хочет играть за «Барселону».