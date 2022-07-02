«Арсенал» может усилить атаку вингером «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может оказаться в английской Премьер-лиге этим летом. Подписать французского вингера намерен лондонский «Арсенал».

По данным Todofichajes, игрок уже заявил о готовности присоединиться к «канонирам». У Лемара остался один год по контракту с «матрасниками», и он уже два раза отклонил предложение о продлении соглашения. Для «Атлетико» будет логично продать игрока, нежели потерять его бесплатно в следующем году. Испанцы оценивают Тома в 40 миллионов евро.

За «Атлетико» 26-летний француз выступает с июля 2018 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал пять ассистов в 24 матчах Ла Лиги.