«Фулхэм» усилится игроком сборной Португалии

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, трансфер обойдётся английскому клубу в 20 миллионов евро. Эта сумма может возрасти, благодаря различным бонусам. Сегодня, 2 июля, 26-летний португалец пройдёт медосмотр для завершения своего перехода. Сообщается, что Палинья подпишет с новичком Премьер-лиги пятилетнее соглашение.

В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл в составе «Спортинга» 38 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Португалии в 25 миллионов евро.