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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» усилится игроком сборной Португалии

02 Июля 2022 • 09:28 Комментировать

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, трансфер обойдётся английскому клубу в 20 миллионов евро. Эта сумма может возрасти, благодаря различным бонусам. Сегодня, 2 июля, 26-летний португалец пройдёт медосмотр для завершения своего перехода. Сообщается, что Палинья подпишет с новичком Премьер-лиги пятилетнее соглашение.

В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл в составе «Спортинга» 38 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Португалии в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Спортинг Лиссабон Жоау Палинья
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