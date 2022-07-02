Калинич продолжит карьеру в Хорватии

Голкипер Ловре Калинич стал полноценным футболистом хорватского «Хайдука». 32-летний вратарь присоединился к команде на правах свободного агента, о чем сообщается на официальном сайте клуба. Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2025 года.

Напомним, что Ловре был арендован «Хайдуком» у бирмингемской «Астон Виллы» в зимнее трансферное окно. По завершении сезона английский клуб принял решение не продлевать контракт с игроком.

В минувшей кампании Калинич сыграл 35 матчей и пропустил 31 гол. В 16 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.