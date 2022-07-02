Лондонский клуб хочет подписать игрока, которого выгоняют из «Манчестер Юнайтед»

Ивуарийский защитник Эрик Байи, в услугах которого больше не заинтересован «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Как стало известно 90min, на 28-летнего африканца положил глаз лондонский «Фулхэм», вернувшийся в Премьер-лигу. «Дачники» уже связались с манкунианцами и обсуждают с ними детали потенциальной сделки. Столичный клуб рассчитывает арендовать Байи на следующий сезон с правом последующего выкупа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эрика в шесть миллионов евро, его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне ивуариец провел за «МЮ» всего семь матчей.