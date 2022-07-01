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«Лидс» принял предложение «Барселоны» по Рафинье

01 Июля 2022 • 20:59 Комментировать

«Лидс» и «Барселона» согласовали условия трансфера Рафиньи Диаса.

На этой неделе стало известно о договорённости «Лидса» с «Челси», однако игрок не горит желанием переезжать в Лондон и предпочитает выступать за «Барселону». По данным журналиста Херарда Ромеро, теперь «Барселоне» удалось достичь договорённости с «Лидсом». Цена вопроса – около 60 млн евро, что ощутимо меньше, чем предложил «Челси».

Как утверждает источник, Рафинья доложил своему агенту, что его интересует только переход в «Барселону». 25-летний вингер уже согласовал с каталонским клубом контракт с зарплатой в 6 млн евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Барселона Рафинья Диас
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