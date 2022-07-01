«Челси» готов перехватить главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Челси» пристально следит за переговорами «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» по Френки де Йонгу.

О переходе голландского полузащитника в «Манчестер Юнайтед» может быть объявлено уже в ближайшие дни, однако «Челси» не оставляет надежд пополниться звёздным игроком. Как сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг, лондонцы обязательно попытаются приобрести де Йонга, если его трансфер в «Манчестер Юнайтед» сорвётся в последний момент. Наставник «синих» Томас Тухель является большим поклонником таланта 25-летнего хавбека.

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Барселоне» порядка 85 млн евро с учётом бонусов, если сделка состоится.