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«Челси» готов перехватить главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

01 Июля 2022 • 20:46 Комментировать

Лондонский «Челси» пристально следит за переговорами «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» по Френки де Йонгу.

О переходе голландского полузащитника в «Манчестер Юнайтед» может быть объявлено уже в ближайшие дни, однако «Челси» не оставляет надежд пополниться звёздным игроком. Как сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг, лондонцы обязательно попытаются приобрести де Йонга, если его трансфер в «Манчестер Юнайтед» сорвётся в последний момент. Наставник «синих» Томас Тухель является большим поклонником таланта 25-летнего хавбека.

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Барселоне» порядка 85 млн евро с учётом бонусов, если сделка состоится.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Томас Тухель Френки де Йонг
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