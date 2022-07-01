Ортега – о Холанне: «Невероятный игрок, но так и не смог забить мне в Бундеслиге»

Новичок «Манчестер Сити» Штефан Ортега поделился мнением об игровых качествах нападающего Эрлинга Холанна, который перебрался в стан «горожан» этим летом из дортмундской «Боруссии».

«Он невероятный игрок: его тело, техника, удар, игра головой, у него есть всё. Хотя, он не смог забить мне в Бундеслиге (смеётся). С нетерпением жду возможности поиграть с ним вместе», – сказал Ортега в своём первом интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, что Холанн два с половиной сезона провёл в дортмундской «Боруссии», которая играла в одном чемпионате с «Арминией», где выступал Ортега.