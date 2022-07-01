«Арсенал» хочет купить звёздного форварда «Баварии»

Лондонский «Арсенал» внимательно следит за ситуацией нападающего Сержа Гнабри в мюнхенской «Баварии». «Канониры» хотят воспользоваться разногласиями между сторонами и вернуть игрока на «Эмирейтс».

Действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста с немецким грандом рассчитано до окончания следующего сезона, и стороны пока не смогли договориться о пролонгации сотрудничества. «Бавария» может решиться на продажу Гнабри, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.

Напомним, что Серж выступал за «Арсенал» с 2012 по 2016 год. К «Баварии» он присоединился в 2017 году.