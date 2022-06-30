«Барселона» тянет с подписанием замены Бускетсу

Руководство «Барселоны» намерено подождать до следующего лета с подписанием опорного полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, пишет Sport.es.

По информации испанского источника, тренерский штаб не очень доволен тем, что подписание игрока на важную позицию в команде откладывается. Дело в том, что «Барселона» осознаёт, что в летнее трансферное окно потратит значительную сумму финансов. Исходя из этого, руководство клуба приняло решение заморозить сделку по Невешу.

25-летний португалец называется прямой заменой Серхио Бускетсу. Испанцу 33 года, но он пока что демонстрирует хорошую физическую форму для возрастного футболиста.

В прошедшем сезоне Бускетс сыграл 50 матчей за каталонский клуб, он забил три мяча.