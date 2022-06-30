«Манчестер Сити» не хочет продавать Аке этим летом, но рассмотрит этот вариант в случае щедрого предложения

«Манчестер Сити» не горит желанием продавать своего защитника Натана Аке в это трансферное окно. Согласно информации от Manchester Evening News, «горожане» отпустят нидерландца только в случае щедрого предложения.

Ранее стало известно, что «Челси» предложил за Аке 45 миллионов евро. По сведениям источника, для того, чтобы заинтересовать «Манчестер Сити», лондонскому клубу необходимо предложить за футболиста как минимум 55 миллионов евро.

Напомним, что сам Аке является воспитанником «Челси». Футболист готов рассмотреть вариант с возвращением на «Стэмфорд Бридж».