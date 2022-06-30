Нападающий «ПСЖ» интересен «Лидсу» и «Интеру»

Нападающий «ПСЖ», который в прошлом сезоне забил 12 голов в Лиге 1, интересен «Лидсу» и миланскому «Интеру». Речь идёт об Арно Калимуэндо, который провёл прошлую кампанию на правах аренды за «Ланс».

Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, сам футболист готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры, так как не видит перспектив развития в «ПСЖ».

Сообщается, что Кристоф Галтье, который скоро возглавит «ПСЖ», очень хотел заполучить Калимуэндо в прошлом сезоне, когда тренировал «Ниццу». Тем не менее, наставник вряд ли сможет гарантировать игроку достаточное количество практики, так как в атаке парижан есть куда более зрелые футболисты.