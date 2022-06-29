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«Тоттенхэм» арендует защитника «Барселоны» до конца сезона 2022/23

29 Июня 2022 • 23:48 Комментировать

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле готовится к переезду в Англию.

Сегодня состоялась новая встреча представителей «Тоттенхэма» и «Барселоны», на которой были согласованы условия аренды 27-летнего француза. Клубам осталось лишь урегулировать последние формальности, после чего защитник пополнит ряды лондонской команды на правах аренды до июня следующего года, информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Клеман Ленгле провёл 27 матчей за «Барселону» во всех турнирах прошедшей кампании, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с «сине-гранатовыми» действует до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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