«Арсенал» переключится на Ланга, если не подпишет Рафинью

Полузащитник «Брюгге» Ноа Ланг может перейти в лондонский «Арсенал».

По сведения Mundo Deportivo, если «Арсенал» не сможет подписать футболиста «Лидса» Рафинью Диаса, то у наставника команды Микеля Артеты есть запасной план. «Канониры» переключатся на игрока сборной Нидерландов Ланга.

Ранее сообщалось, что Рафинья согласовал условия трудового соглашения с «Челси».

В минувшем сезоне 23-летний Ноа Ланг принял участие в 48 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить 9 мячей и записать на свой счет 15 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.