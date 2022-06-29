Маласиа не будет основным в «МЮ», место левого защитника по-прежнему будет занимать Шоу

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на своего потенциального новичка Тирелла Маласию в качестве игрока основного состава. Согласно информации от Manchester Evening News, нидерландец будет сидеть на скамейке под англичанином Люком Шоу.

Тренер команды Эрик тен Хаг намеренно попросил руководство «Манчестер Юнайтед» купить Маласию на перспективу. Наставник не хочет лишать места в основе Люка Шоу, который в своё время обошёлся «красным дьяволам» в 55 миллионов евро.

Напомним, что трансфер Маласии из роттердамского «Фейеноорда» должен завершиться в ближайшие дни. Ради переезда в АПЛ игрок отказал «Лиону».