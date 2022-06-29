Сучич интересен двум клубам из АПЛ

Полузащитник австрийского «Зальцбурга» Лука Сучич вошёл в сферу интересов сразу двух клубов из английской Премьер-лиги. Согласно информации от Daily Mirror футболиста хотят приобрести «Ливерпуль» и «Лидс».

«Павлины» хотели бы пополнить свои ряды хорватским полузащитником уже этим летом. Ранее клуб уже купил у австрийского «Зальцбурга» двух футболистов – хавбека Ааронсона и капитана Кристенсена. Главный тренер «Лидса» Джесси Марш хотел бы заполучить ещё одного игрока у клуба, который тренировал ещё в позапрошлом сезоне.

Что касается «Ливерпуля», команда Юргена Клоппа рассматривает возможность приобрести игрока следующим летом. В прошлом сезоне Сучич забил 8 голов в чемпионате Австрии.