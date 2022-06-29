«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нового защитника

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа всё ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня агент игрока договаривается с руководством манчестерского клуба о личном контракте своего подопечного. «Красные дьяволы» планируют официально подписать левого латераля в ближайшее время.

За переход своего воспитанника «Фейеноорд» получит 15 млн евро, плюс два млн евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Маласия провёл за роттердамцев 50 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 22-летнего голландца в 17 млн евро.