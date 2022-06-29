Маласиа сообщил «Лиону», что переходит в английский топ-клуб

Защитник роттердамского «Фейеноорда» Тирелл Маласиа принял решение по поводу своего будущего. Согласно информации от французского издания L'Equipe, нидерландец принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что футболист уже рассказал о своём выборе французскому «Лиону», который в одно время был главным претендентом на трансфер Маласии. Напомним, вчера «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Фейеноордом» переход защитника.

На кандидатуре Маласии настоял лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который наблюдал за футболистом в чемпионате Нидерландов. Напомним, в прошлом сезоне Маласиа дошёл с «Фейеноордом» до финала Лиги конференций.