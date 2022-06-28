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Футболист сборной Нидерландов может заменить Рафинью в «Лидсе»

28 Июня 2022 • 23:57 Комментировать

Английский «Лидс» уже определился с потенциальной заменой уходящему в «Челси» Рафинье Диасу.

В сферу интересов «павлинов» попал Коди Гакпо, выступающий за голландский ПСВ. По данным журналиста-инсайдера Николо Скиры, переговоры по 23-летнему вингеру уже стартовали. Контракт игрока с клубом из Эйндховена рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, что сегодня «Лидс» принял официальное предложение «Челси» по Рафинье. Цена вопроса – 70-75 млн евро.

Коди Гакпо провёл 46 матчей за ПСВ в прошедшем сезоне, став автором 21 гола и 15 результативных передач. За сборную Нидерландов игрок отличился дважды в семи встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс ПСВ Рафинья Диас Коди Гакпо
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