Футболист сборной Нидерландов может заменить Рафинью в «Лидсе»

Английский «Лидс» уже определился с потенциальной заменой уходящему в «Челси» Рафинье Диасу.

В сферу интересов «павлинов» попал Коди Гакпо, выступающий за голландский ПСВ. По данным журналиста-инсайдера Николо Скиры, переговоры по 23-летнему вингеру уже стартовали. Контракт игрока с клубом из Эйндховена рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, что сегодня «Лидс» принял официальное предложение «Челси» по Рафинье. Цена вопроса – 70-75 млн евро.

Коди Гакпо провёл 46 матчей за ПСВ в прошедшем сезоне, став автором 21 гола и 15 результативных передач. За сборную Нидерландов игрок отличился дважды в семи встречах.