Джеймс в следующем сезоне может перейти на позицию в центре обороны

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс в следующем сезоне может занять позицию в центре обороны, а не на правом фланге. Об этом сообщает британский журналист Мэтт Лоу.

По сведениям источника, в случае прихода в команду Жюля Кунде и Натана Аке, Джеймс может начать сезон в качестве правого центрального защитника, чтобы позволить Кунде поиграть на правом фланге, где француз периодически выступает.

Таким образом, главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что играя на правом фланге обороны, Кунде в первое время будет легче адаптироваться к английскому футболу. Напомним, что «Севилья» требует за француза 65 миллионов евро.