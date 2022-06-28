Сеюнджю готов перейти в итальянский гранд

Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю был бы не против присоединиться к миланскому «Интеру», который рассматривает турка в качестве замены Милану Шкриньяру. Напомним, что словенец находится в шаге от перехода в «ПСЖ».

По информации от Sport Witness, Сеюнджю взволнован идеей присоединиться к команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Сделке могут только помешать большие требования «Лестера», которые вряд ли сможет удовлетворить испытывающий финансовые проблемы «Интер».

Напомним, что Сеюнджю перебрался в «Лестер» в 2018 году из немецкого «Фрайбурга». Игроку понадобился один сезон на адаптацию, чтобы стать основным защитником «лис».