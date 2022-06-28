Бремер интересен двум лондонским клубам

Защитник «Торино» Глейсон Бремер вместо миланского «Интера» может перейти в один из лондонских клубов. Согласно информации от Football Italia, бразилец интересен «Челси» и «Тоттенхэму», которые нуждаются в усилении центра обороны.

«Интер» пока никак не может прийти к соглашению с «Торино» по трансферу Бремере. Из-за финансовых проблем «нерадзурри» не готовы удовлетворить запросы туринского клуба.

Сам Бремер уже не раз заявлял, что хочет покинуть «Торино». У футболиста есть соглашение с руководством клуба об уходе этим летом. Туринцы просят за своего защитника 40 миллионов евро. Напомним, что в прошлом сезоне Бремер был признан лучшим защитником года в Серии А