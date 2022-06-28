Помимо Аке «Челси» готов приобрести у «Манчестер Сити» ещё одного защитника

Лондонский «Челси» этим летом может закупиться у «Манчестер Сити» сразу тремя футболистами. Согласно информации от Mail Sport, помимо Рахима Стерлинга и Натана Аке, на «Стэмфорд Бридж» в скором времени может отправиться Александр Зинченко.

По сведениям источника, «Челси» был бы не против приобрести универсального Зинченко, который готов закрыть позицию как в центре поля, так и на обоих флангах защиты.

Напомним, что Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. После Евро во Франции украинец перебрался в стан «горожан» из «Уфы». Александр является воспитанником донецкого «Шахтёра».