«Манчестер Сити» сообщил «Челси», что готов отпустить Стерлинга

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перебраться в «Челси».

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил о том, что в ближайшее время лондонский клуб сделает новое предложение по Стерлингу, потому что предыдущее было отвергнуто «Манчестером Сити». Сумма, которую «горожане» просят за Стерлинга, составляет 64 миллиона евро.

27-летний футболист в минувшем сезоне принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и записал на свой счет 9 результативных передач. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость английского нападающего в 70 миллионов евро.