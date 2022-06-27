«Брайтон» не намерен продавать Кукурелью в «Манчестер Сити»

«Брайтон» этим летом не намерен расставаться со своим защитником Марком Кукурельей. Согласно информации от журналиста Саймона Стоуна, «чайки» хотят сохранить своего футболиста на следующий сезон.

По сведениям источника, команда Грэма Поттера согласится отпустить Кукурелью лишь за очень щедрую сумму. Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника может составить 60-70 миллионов евро.

Напомним, что главным претендентом на Кукурелью в данный момент является «Манчестер Сити». Сам футболист позитивно относится к возможности перейти в стан «горожан» и поработать с главным тренером Хосепом Гвардиолой.