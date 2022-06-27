Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» не намерен продавать Кукурелью в «Манчестер Сити»

27 Июня 2022 • 14:40 Комментировать

«Брайтон» этим летом не намерен расставаться со своим защитником Марком Кукурельей. Согласно информации от журналиста Саймона Стоуна, «чайки» хотят сохранить своего футболиста на следующий сезон.

По сведениям источника, команда Грэма Поттера согласится отпустить Кукурелью лишь за очень щедрую сумму. Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника может составить 60-70 миллионов евро.

Напомним, что главным претендентом на Кукурелью в данный момент является «Манчестер Сити». Сам футболист позитивно относится к возможности перейти в стан «горожан» и поработать с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
15:19 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» интересен сразу четырём клубам АПЛ
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» ворвался в гонку за Рафиньей
14:49 · Англия. Премьер-лига
Робинсон: «Ливерпулю» будет очень важно сохранить Кейта»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен: «Было тяжело покидать «Челси»
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не намерен продавать Кукурелью в «Манчестер Сити»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Роналду: тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Агент Алонсо уговаривает «Челси» отпустить клиента в «Барселону»
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» озвучил своё предложение по Зиешу
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и «Лацио» поспорят за полузащитника «Вероны»
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» усилился голкипером сборной США
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступил в борьбу за полузащитника, которым интересуются «ПСЖ» и «Ньюкасл»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг начал предсезонную подготовку в «МЮ»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Отавио не будет в «Ливерпуле»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду может покинуть «МЮ» при одном условии 1
12:04 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «ПСЖ» и «Барселоны» может стать спортивным директором «Челси»
Все новости
Рекомендуем