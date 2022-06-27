Роналду: тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера клуба.

Роналду сказал Sky Sports, что тен Хаг проделал великолепную работу в нидерландском «Аяксе», это опытный специалист, но нужно время. Все должно быть так, как хочет новый тренер.

Футболист заявил, что хочет пожалеть всего наилучшего Эрику тен Хагу. Хочется добиться успеха вместе с 52-летним наставником и выигрывать трофеи.

Криштиану Роналду в минувшем сезоне принял участие в 38 матчах, в которых забил 24 мяча и сделал 3 результативные передачи во всех турнирах.