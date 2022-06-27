«Интер» нашёл замену Шкриньяру в АПЛ

Миланский «Интер» этим летом может купить ещё одного футболиста из английской Премьер-лиги. Согласно данным от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» обратили внимание на защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю, который может переехать на «Джузеппе Меацца» в случае ухода Милана Шкриньяра во французский «ПСЖ».

Тем не менее, трансфер турецкого защитника будет очень сложно осуществить из-за больших запросов «Лестера» и финансовых проблем самого «Интера». Клубу будет легче приобрести у «Фиорентины» Николу Миленковича, у которого остался всего год по контракту с командой Винченцо Итальяно.

Напомним, что Сеюнджю ранее был интересен топ-клубам Испании и Англии.