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«Манчестер Юнайтед» готов продать своего игрока лондонскому клубу

27 Июня 2022 • 09:15 Комментировать

Полузащитник Андреас Перейра, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может сменить команду в текущее трансферное окно. Как стало известно инсайдеру Марсело Хазану, интерес к игроку проявляет один из представителей Премьер-лиги.

В своих социальных сетях журналист подчеркнул, что оформить трансфер хавбека желает лондонский «Фулхэм». «Дачники» уже предложили за Перейру десять миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусных выплат. Манкунианцы готовы отпустить Андреаса, но теперь «Фулхэму» предстоит договориться непосредственно с самим футболистом.

Перейра является игроком «красных дьяволов» с 2012 года. В прошлом сезоне он выступал в аренде за «Фламенго».

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Андреас Перейра
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