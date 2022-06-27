«Манчестер Юнайтед» готов продать своего игрока лондонскому клубу

Полузащитник Андреас Перейра, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может сменить команду в текущее трансферное окно. Как стало известно инсайдеру Марсело Хазану, интерес к игроку проявляет один из представителей Премьер-лиги.

В своих социальных сетях журналист подчеркнул, что оформить трансфер хавбека желает лондонский «Фулхэм». «Дачники» уже предложили за Перейру десять миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусных выплат. Манкунианцы готовы отпустить Андреаса, но теперь «Фулхэму» предстоит договориться непосредственно с самим футболистом.

Перейра является игроком «красных дьяволов» с 2012 года. В прошлом сезоне он выступал в аренде за «Фламенго».