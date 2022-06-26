Новый тренер «Бёрнли» Компани отрёкся от сравнений с Гвардиолой

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, недавно назначенный на пост главного тренера «Бёрнли», хочет быть самим собой.

«Я мог бы весь день рассказывать о том, что я узнал от своих тренеров в бытность футболистом, но я предпочитаю быть самим собой. Мне всего 36 лет, но я уже накопил три года ценного опыта работы наставником. На мой взгляд, я берусь за этот проект в самое подходящее время», – заявил бельгиец.

Компани также признался, что считает Пепа Гвардиолу фантастическим тренером, но надеется избежать постоянных параллелей с испанским специалистом.

Напомним, что ранее Венсан Компани возглавлял бельгийский «Андерлехт».

«Бёрнли» вылетел в Чемпионшип по итогам прошедшего розыгрыша АПЛ.