Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Новый тренер «Бёрнли» Компани отрёкся от сравнений с Гвардиолой

26 Июня 2022 • 01:40 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, недавно назначенный на пост главного тренера «Бёрнли», хочет быть самим собой.

«Я мог бы весь день рассказывать о том, что я узнал от своих тренеров в бытность футболистом, но я предпочитаю быть самим собой. Мне всего 36 лет, но я уже накопил три года ценного опыта работы наставником. На мой взгляд, я берусь за этот проект в самое подходящее время», – заявил бельгиец.

Компани также признался, что считает Пепа Гвардиолу фантастическим тренером, но надеется избежать постоянных параллелей с испанским специалистом.

Напомним, что ранее Венсан Компани возглавлял бельгийский «Андерлехт».

«Бёрнли» вылетел в Чемпионшип по итогам прошедшего розыгрыша АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Венсан Компани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
01:51 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» считают, что приобрести Стерлинга можно за ту же цену, что и Жезуса
01:40 · Англия. Премьер-лига
Новый тренер «Бёрнли» Компани отрёкся от сравнений с Гвардиолой
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» оценил Стерлинга в 63-64 млн евро
00:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» недоволен поведением агента Роналду: игроку сообщили, что он не продаётся
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» провели встречу с представителями защитника «Аякса»
25 Июня
23:41 · Англия. Премьер-лига
Лингард получил предложение от английского клуба
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не против обменять де Лихта на Вернера, но требует от «Челси» щедрую доплату 1
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Челси» обсуждают аренду Зиеша, лондонский клуб настаивает на обязательстве выкупа
22:14 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не покинет «Наполи»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Два итальянских и два французских клуба претендуют на Зиеша
21:35 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» 2
21:22 · Англия. Премьер-лига
Месси – самый дорогостоящий ветеран в мировом футболе, Роналду – второй 1
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов одолжить Ндомбеле турецкому клубу
20:20 · Англия. Премьер-лига
Жезус подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом» 1
18:52 · Англия. Премьер-лига
Переход Кунде в «Челси» сорвался, лондонцы переключились на защитника «Ювентуса» 1
Все новости
Рекомендуем