Чеферин о жалобах Клоппа и Гвардиолы на календарь: «Жаловаться должны не они, а рабочие на заводе»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил Юргену Клоппу и Хосепу Гвардиоле, которые ранее жаловались на тяжёлый календарь. Напомним, что тренеры «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» считают, что насыщенный график провоцирует много травм у футболистов.

«Очень легко сваливать всё на ФИФА и УЕФА, но всё очень просто: если ты играешь меньше, то соответственно и получаешь меньше. Жаловаться должны не они, а рабочие на заводе, которые получают по 1000 евро в месяц», – цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что со следующего сезона в каждом из топ-5 чемпионатов Европы будет разрешено делать по 5 замен за матч.