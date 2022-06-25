Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чеферин о жалобах Клоппа и Гвардиолы на календарь: «Жаловаться должны не они, а рабочие на заводе»

25 Июня 2022 • 14:42 Комментировать (3)

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил Юргену Клоппу и Хосепу Гвардиоле, которые ранее жаловались на тяжёлый календарь. Напомним, что тренеры «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» считают, что насыщенный график провоцирует много травм у футболистов.

«Очень легко сваливать всё на ФИФА и УЕФА, но всё очень просто: если ты играешь меньше, то соответственно и получаешь меньше. Жаловаться должны не они, а рабочие на заводе, которые получают по 1000 евро в месяц», – цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что со следующего сезона в каждом из топ-5 чемпионатов Европы будет разрешено делать по 5 замен за матч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Александер Чеферин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
15:06 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» повесил ценник на Салаха, «Реал» заинтересован слухи
14:49 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата, которую «Челси» готов предложить Дембеле
14:45 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ не может позволить себе трансфер Райса в это межсезонье
14:42 · Англия. Премьер-лига
Чеферин о жалобах Клоппа и Гвардиолы на календарь: «Жаловаться должны не они, а рабочие на заводе» 3
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» неожиданно может подписать суперзвезду «Ливерпуля»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» находится в шаге от приобретения полузащитника «Манчестер Сити»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб готовит первое предложение по Стерлингу
13:38 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг уже успел пообщаться с Тухелем
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с Авонийи
13:01 · Англия. Премьер-лига
Кинг намерен перебраться в клуб из АПЛ
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен в том, что ему удастся сохранить Силву
12:43 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» работает над последними деталями сделки по трансферу Жезуса
12:36 · Англия. Премьер-лига
Борнмут подписал контракт с воспитанником «МЮ» официально
12:06 · Англия. Премьер-лига
Дзанетти отказался комментировать возвращение Лукаку в «Интер»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Ботман в начале следующей недели пройдёт медосмотр в «Ньюкасле»
Все новости
Рекомендуем