Стерлинг уже успел пообщаться с Тухелем

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг уже успел обсудить с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем свой переезд на «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает британский журналист издание The Telegraph Мэтт Лоу.

Отмечается, что «Манчестер Сити» открыт к продаже Стерлинга. Клуб намерен выручить за своего футболиста около 50 миллионов евро. Ранее «горожане» договорились с лондонским «Арсеналом» о трансфере Габриэля Жезуса за 52 миллиона евро.

Сам Стерлинг готов перейти в «Челси». Англичанин ранее также выступал за «Ливерпуль», из которого в своё время и перешёл в «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.