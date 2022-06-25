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Стерлинг уже успел пообщаться с Тухелем

25 Июня 2022 • 13:38 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг уже успел обсудить с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем свой переезд на «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает британский журналист издание The Telegraph Мэтт Лоу.

Отмечается, что «Манчестер Сити» открыт к продаже Стерлинга. Клуб намерен выручить за своего футболиста около 50 миллионов евро. Ранее «горожане» договорились с лондонским «Арсеналом» о трансфере Габриэля Жезуса за 52 миллиона евро.

Сам Стерлинг готов перейти в «Челси». Англичанин ранее также выступал за «Ливерпуль», из которого в своё время и перешёл в «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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