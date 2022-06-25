Новичок АПЛ договорился об аренде голкипера «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Ноттингем Форест» всё же договорились с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода английского голкипера Дина Хендерсона.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний английский вратарь следующий сезон на правах арендного соглашение точно проведёт в составе новичка элитного дивизиона. Как сообщалось ранее, у «лесников» не будет опции выкупа голкипера, так что Хендерсон следующим летом вернётся в расположение манчестерского клуба.

В прошлом сезоне Дин Хендерсон провёл во всех турнирах за «красных дьяволов» всего лишь пять матчей, в которых пропустил семь голов.