Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Новичок АПЛ договорился об аренде голкипера «Манчестер Юнайтед»

25 Июня 2022 • 09:00 Комментировать

Руководители «Ноттингем Форест» всё же договорились с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода английского голкипера Дина Хендерсона.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний английский вратарь следующий сезон на правах арендного соглашение точно проведёт в составе новичка элитного дивизиона. Как сообщалось ранее, у «лесников» не будет опции выкупа голкипера, так что Хендерсон следующим летом вернётся в расположение манчестерского клуба.

В прошлом сезоне Дин Хендерсон провёл во всех турнирах за «красных дьяволов» всего лишь пять матчей, в которых пропустил семь голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» повесил ошеломляющий ценник на свою главную звезду
10:32 · Англия. Премьер-лига
Ареола близок к переходу в «Вест Хэм»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Звёздный полузащитник недоволен в «ПСЖ» и хочет в АПЛ
10:14 · Англия. Премьер-лига
Экс-лидер ЦСКА близок к переезду в Турин
10:03 · Англия. Премьер-лига
В борьбу за Рафинью включились ещё два английских клуба
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» близок к покупке полузащитника «Манчестер Сити»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» подал запрос о трансфере
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил нападающего + 25 миллионов евро за защитника «Ювентуса» 1
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на одну из звёзд «Аякса»
09:00 · Англия. Премьер-лига
Новичок АПЛ договорился об аренде голкипера «Манчестер Юнайтед»
08:36 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет купить нападающего «Челси»
08:31 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ хотят подписать полузащитника сборной Чехии
08:26 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Челси»: Абрамович сделал нашу команду одной из сильнейших в Европе
08:17 · Англия. Премьер-лига
«Мидлсбро» готов продать своего защитника в «Тоттенхэм» за 18 млн евро
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов пожертвовать своим нападающим ради трансфера де Лихта
Все новости
Рекомендуем